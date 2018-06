Entgleisung eines Güterzugs – Bahnhof Winterthur lahmgelegt

Pendler aus Richtung Zürich sind in Dietlikon gestrandet, nachdem eine Entgleisung am frühen Freitagabend den Bahnhof Winterthur lahmgelegt hatte. © KEYSTONE/MARKUS LAENG

Viel Nerven und Geduld haben Zugreisende am Freitagabend im Raum Winterthur gebraucht: Am frühen Abend war ein mit Schotter beladener Güterzug entgleist. Dabei wurde ein Strommast beschädigt, was zu einem Kurzschluss führte.