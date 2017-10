Entscheid über künftige Zulassung von Glyphosat in Europa vertagt

Ein Bauer sprüht Herbizide zur Vernichtung von Unkraut auf ein Feld mit Zuckerrüben. Über mögliche Risiken durch den Unkrautvernichter Glyphosat wird seit Jahren gestritten. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/JULIAN STRATENSCHULTE

Die Entscheidung über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in Europa ist vertagt. Das zuständige Expertengremium der EU-Länder hat am Mittwoch in Brüssel nicht abgestimmt, wie die EU-Kommission mitteilte.