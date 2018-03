Entwarnung: Arbons Ufer ist stabil

Der Krater am Arboner Seeufer wird sich nicht vergrössern. Das haben die neuesten geologischen Untersuchungen ergeben. Während zwei Wochen wurde die Gefahrenzone auf weitere unterirdische Hohlräume gescannt – ohne kritische Befunde, schreibt das Tagblatt.

Keine weiteren Geländeeinbrüche

Mit sogenannten Rammkernsondierungen wurde an fünf Stellen rund um den Geländeeinbruch die Festigkeit des Untergrunds bestimmt. Dabei wurden Kernrohre bis zu drei Meter in den Boden gerammt und zusätzlich Proben entnommen. Die Festigkeit des Untergrunds sei laut dem untersuchenden Geologen an allen fünf Stellen gut. Weitere Geländeeinbrüche sind somit nicht zu befürchten.

Festivals dürfen hoffen

Insofern kann nun die Sanierung der beschädigten Zone in Angriff genommen werden. Wie dies von statten gehen wird und ab wann die Uferpromenade wieder begehbar sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die für den Sommer geplanten Veranstaltungen wie das Summerdays Festival und der Grillentanz dürfen zuversichtlich sein, dass das Areal bis dahin wieder freigegeben ist.

(dab)