Entwarnung in Nordkalifornien – Feuer weiter eingedämmt

In Nordkalifornien gewinnt die Feuerwehr die Oberhand gegen die Brände - tausende Anwohner dürfen in die betroffenen Gebiete zurückkehren. © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Eine Woche nach Ausbruch der tödlichsten Buschbrände in der Geschichte Kaliforniens hat sich die Lage in den betroffenen Regionen etwas entspannt.Über 11’000 Feuerwehrleuten ist es mittlerweile gelungen, die meisten Grossbrände in dem Westküstenstaat zur Hälfte oder mehr einzudämmen.