Sammeln ist eine Leidenschaft, die viele von uns pflegen. Seien es Briefmarken, Schmetterlinge, Plüschtiere oder Modelleisenbahnen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so sollte es auch nicht verwundern, dass Jean-Louis Hallenbarter aus Siders im Kanton Wallis Gondel- und Sesselliftkabinen sammelt. Seine historische Sammlung ist eine kleine Attraktion: Die Kabinen fahren an einer Seilbahn quer durch seinen Garten und formen dabei eine Art Mini-Skigebiet auf engstem Raum.



(keystone/saz)