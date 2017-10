Er kann besser Gitarre spielen als ALLE

Luca Stricagnoli wurde das klassische Gitarrespielen wohl zu langweilig. Kurzerhand hat er sich zwei weitere Gitarrenhälse darangebastelt und zupft sich nun in die Herzen der Zuhörer.

Aus den fünf wurden 15 Seiten und mit diesen kann er nicht nur die Melodie, sondern das ganze Drum und Dran raushauen. Bass, Scratches, Drums und den Gesang simuliert der Künstler auf seinem Instrument. Wir sind impressed! Zieht euch mal «Feel Good» von den Gorillaz rein:

Was andere nur in einer Band hinkriegen, schmettert Luca Stricagnoli einfach mal so alleine hin.

Und wie!

Für den Vergleich hier ist der originale Song:

