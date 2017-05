«Er sieht aus wie Robinson Crusoe»

Die Sonne brennt vom Himmel und das Wasser im Bodensee lädt mit erfrischenden Temperaturen auf eine Abkühlung ein. Auch am Ufer tummeln sich Jung und Alt. Plötzlich taucht auf dem Wasser ein seltsames Gebilde aus Holzbrettern und zwei Segeln auf. Darauf sitzt ein Junge und grinst schelmisch. Die Leute am Ufer in Arbon wundern sich darüber, wer oder was das sei: «Der sieht ja aus wie ein Schiffbrüchiger oder wie Robinson Crusoe», sagt eine Rentnerin zu ihrer Kollegin.

Elfjähriger baute sich eigenes Segelboot

Der junge Seemann ist aber kein Schiffbrüchiger, sondern ein findiger Bastler. Sein Name ist Mathis Schwarz, er ist elf Jahre alt und hat sich ein eigenes Segelboot gebaut. «Ich wollte einfach einmal sehen, ob das überhaupt geht, ein Boot zu bauen – und jetzt bin ich auf dem Wasser», freut sich der junge Kapitän. Sein noch namenloses Boot sei aber nicht immer so geschwommen: «Beim ersten Versuch auf dem Wasser vor einigen Tagen ist es mir abgesoffen.»

Vater des Seglers stand am Ufer bereit

Angst habe Mathis nie: «Ich kann gut schwimmen und mein Vater passt immer auf mich auf.» Bei seiner Jungfernfahrt stand der Vater des jungen Kapitäns, Urs Schwarz, am Ufer und beobachtete seinen Sohn: «Ich habe Freude daran, dass er selber so etwas Tolles macht und das Segeln ihm so grosse Freude bereitet.»

Weitere Fahrten als Schiffbrüchiger

Mathis und sein Vater wollen in den nächsten Tagen wieder auf den See, um einige Verbesserungen am kleinen Segelschiff vorzunehmen. Der Junge hofft auf mehr Wind, damit er auch richtig Fahrt bekommt. Bis dann werden die Leute wohl noch öfters denken, er sei ein Schiffbrüchiger.

(rar)