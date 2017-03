Erbeben der Stärke 4,4

In der Schweiz hat am Montagabend die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Magnitude von 4,4 auf der Richterskala und dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilte.



«Es hat richtig geschüttelt», sagt ein in St.Gallen wohnhafter FM1Today-Leser-Reporter. «In St.Galle Winkeln haben die Wände gewackelt», schreibt eine Leserin auf Twitter. Das Erdbeben wurde um 21.12 Uhr im Kanton Schwyz, sechs Kilometer nordöstlich des Klausenpasses registriert. Gemäss dem Erdbebendienst sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums leichte bis mittlere Schäden möglich. 21:12 Erdbeben der Stärke 4.7 bei Ortstock SZ. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/ocfjViUJeG — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 6. März 2017