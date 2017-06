Sorrentino wegen Dreh in Kritik

Paolo Sorrentino will demnächst im Erdbebengebiet um Amatrice drehen. viele finden das herzlos. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/JULIEN WARNAND / POOL

Der Regisseur und Oscarpreisträger Paolo Sorrentino will das Erdbebengebiet in Mittelitalien als Filmkulisse nutzen und hat damit bei Opfern der Tragödie Empörung ausgelöst. Im Juli soll in der zerstörten Stadt Amatrice gedreht werden, berichten italienische Medien.