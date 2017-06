Erdbeben der Stärke 3,4 erschüttert Region um Sitten

Auf der Zentrale des Schweizerischen Erdbebendiensts werden Erdbeben verzeichnet. Am Freitagabend bebte die Erde in der Region Sitten. Auch wenn die Erschütterung wohl in der Nähe des Epizentrums zu spüren war, wird nicht mit Schäden gerechnet. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Im Wallis hat am Freitagabend die Erde gebebt. Das Erdbeben der Stärke 3,4 dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich zu spüren gewesen sein. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte das Beben um 21.