Erdbeben der Stärke 4,4 in der Schweiz registriert

Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Nähe des Klausenpasses. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In der Schweiz hat am Montagabend die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Magnitude von 4,4 auf der Richterskala und dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilte.