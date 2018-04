Das Beben erreichte laut US-Erdbebenwarte eine Stärke von 5,3. Es war in grossen Teilen von Südkalifornien zu spüren. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/IRWIN FEDRIANSYAH

In der Millionenmetropole Los Angeles an der US-Westküste hat am Donnerstagmittag (Ortszeit) die Erde gebebt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 5,3 nahe der Channel Islands vor der südkalifornischen Küste.