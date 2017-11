Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert Tibet – Keine Opfer gemeldet

Nur leichte Schäden: Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Samstag Tibet erschüttert. © KEYSTONE/AP Xinhua/LIU PENGCHAO

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Samstag Tibet getroffen. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Nyingchi und wurde in einer Tiefe von zehn Kilometern gemessen, wie das chinesische Erdbebenzentrum (CENC) berichtete.Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke dagegen mit 6,3 an.