Erdbeben im Montafon

Gemäss dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich hat sich das Erdbeben in Österreich, ungefähr 12 Kilometer nördlich des Montafons ereignet. Die Erde habe demnach kurz nach 20 Uhr mit einer Stärke von 4,2 auf der Richterskala gebebt.

Auch in der Schweiz dürfte das Erdbeben in Österreich nicht unbemerkt geblieben sein. Bei einer solchen Stärke sind vereinzelt Schäden in der Nähe des Epizentrums möglich. Die Stärke 4,2 wird auf der Richterskala als «leicht» aufgeführt. Es kann sein, dass sich Zimmergegenstände sichtbar bewegen und Erschütterungsgeräusche zu hören sind. Meist kommt es bei dieser Stärke aber nicht zu Schäden.

Wohnst du in der Gegend und hast das Erdbeben miterlebt? Dann schreib uns eine E-Mail!

(saz)