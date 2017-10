Die Naturkatastrophen in Nord- und Mittelamerika belasten den US-Telekom-Riesen AT&T. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Die Erdbeben in Mexiko und die Wirbelstürme in den USA haben ihre Spuren in der Bilanz des zweitgrössten US-Mobilfunkanbieters AT&T hinterlassen.Der Umsatz im dritten Quartal falle deswegen um etwa 90 Millionen Dollar niedriger aus, teilte das Unternehmen in der Nacht zu Donnerstag mit.