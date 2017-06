Erdogan fordert Aufhebung der Blockade gegen Katar

Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani (rechts) muss nach US-Ansicht noch mehr gegen den Terrorismus tun. © KEYSTONE/AP Kuwait News Agency

Der türkische Präsident Recip Tayyip Erdogan hat ein Ende der Blockade gegen Katar gefordert. Er rufe Saudi-Arabien auf, seiner Führungsrolle in der Region gerecht zu werden und die Krise beizulegen, sagte Erdogan am Freitag in Istanbul.