Erdogan, Putin und Ruhani beraten in Dreiergipfel über Syrien

Die Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei versuchen am heutigen Mittwoch erneut, eine politische Lösung für die Syrien-Krise zu finden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Pool Presidential Press Service/KAYHAN OZER

Trotz gegensätzlicher Positionen in Syrien wollen sich die Türkei sowie Russland und der Iran bei einem Dreiergipfel am heutigen Mittwoch um Deeskalation in dem Bürgerkriegsland bemühen. Es ist ein weiterer Versuch.