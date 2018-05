Erdogan ruft Türken zur Stützung der Lira auf

Präsident Erdogan ruft seine Landsleute auf, ihre Bargeldbestände in Euro oder Dollar in türksiche Lira zu wechseln und so den Kurs zu stützen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN

Nach den dramatischen Wertverlusten der türkischen Lira hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute in einem ungewöhnlichen Schritt öffentlich zur Stützung der Währung aufgerufen. Sie sollten ihre Bargeldbestände in Euro und Dollar in Lira umtauschen.