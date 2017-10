Erdogan zu Gesprächen in Teheran eingetroffen

Die Präsidenten der Türkei und des Irans, Recep Tayyip Erdogan (r.) und Hassan Ruhani, habe sich vor vier Wochen bereits in Kasachstan getroffen. (Archiv) © Keystone/AP Presidency Press Service

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist am Mittwoch in Teheran eingetroffen. Mit Irans Präsidenten Hassan Ruhani wird er unter anderem die kurdische Unabhängigkeitsabstimmung in Nordirak sowie die jüngsten Entwicklungen im Syrien-Konflikt besprechen.