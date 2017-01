Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood – mehrere Häuser geräumt

Mehrere Luxus-Villen am Rand von Los Angeles sind vom Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood gefährdet. © Keystone/AP/RICHARD VOGEL

Ein Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood gefährdet mehrere Luxus-Villen am Rand von Los Angeles. Fünf Häuser wurden vorsichtshalber geräumt, nachdem ein «grosses Stück Garten» in dem Wohngebiet am Montag (Ortszeit) abgebrochen war.