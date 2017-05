Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste aber ausgewechselt werden.

Laut türkischen Medien hat sich Derdiyok eine Knochenquetschung in der linken Schulter zugezogen. Wie lange der 28-Jährige ausfällt und ob er am 9. Juni auch das Spiel mit der Schweiz in der WM-Qualifikation gegen die Färöer verpasst, ist noch nicht bekannt.

(SDA)