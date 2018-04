Erfolgreiche Tresorknacker in St.Gallen

Die Täter brachen in einen Garagenbetrieb ein und erbeuteten zwei Tresore, die sie aufbrechen konnten. (St. Galler Kantonspolizei) © St. Galler Kantonspolizei

Zwischen Mittwoch und Donnerstag sind in St.Gallen unbekannte Täter in einen Garagenbetrieb an der Molkenstrasse eingebrochen. Sie suchten gezielt nach Geldschränken und konnten zwei Tresore öffnen.