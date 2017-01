Erfolgreicher Saisonauftakt für Stan Wawrinka

Stan Wawrinka startete mit einem Erfolg ins neue Jahr © KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT

Stan Wawrinka glückt der Start in die neue Saison. Der 31-jährige Waadtländer schlägt am ATP-Turnier in Brisbane in der 2. Runde den Serben Viktor Troicki, die Nummer 29 des Rankings, 7:6 (7:5), 6:4.Gut eineinhalb Stunden benötigte Wawrinka, um auch das 7.