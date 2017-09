Erfolgreicher Schweizer Testspiel-Abend in der NHL

Der Puck zappelt im Netz: Nico Hischier ballt die Faust (Archivaufnahme) © KEYSTONE/FR171525 AP/MEL EVANS

Die Schweizer NHL-Spieler erleben in der Nacht auf Freitag einen erfolgreichen Testspiel-Abend. Mirco Müller, Nico Hischier und Sven Andrighetto schiessen Tore. Müller und Hischier machten für die New Jersey Devils beim 4:1-Sieg gegen die Montreal Canadiens Werbung in eigener Sache.