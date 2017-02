Erfolgreichste WM seit 25 Jahren

Mit diesem Medaillenregen hätte vor einigen Wochen noch niemand gerechnet. Die Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen scheinen in der Heimat jeweils, beflügelt vom überwältigenden Jubel aus dem Zielraum, ins Ziel zu fliegen.

Perfektes WM-Drehbuch

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann ist mehr als zufrieden mit seinen Athleten und spricht von einem perfekten WM-Drehbuch. «Und zwar zu hundert Prozent. Es könnte nicht besser sein», sagt er gegenüber der sda. Einen entscheidenden Anteil an diesem grossen Erfolg sprach Lehmann Lara Gut zu: «Dank ihr gewannen wir schnell eine Medaille. Lara hat das Ganze lanciert, danach wussten wir, dass alles möglich ist. Dass sie nicht mehr dabei ist, tut uns weh.» Lara Gut hat sich beim Einfahren zum Kombi-Slalom letzten Freitag das Kreuzband gerissen.

Erfolgreichste WM seit 1989

1989 war die Schweiz an einer Weltmeisterschaft zuletzt so erfolgreich wie dieses Jahr. Damals holten die Schweizer in Vail gar elf Medaillen. 1987 in Crans-Montana waren es noch mehr, 14 Medaillen konnte die Schweiz mit nach Hause nehmen.

Morgen wartet die nächste Medaillenchance

Dass die Schweizer Skifahrer nun genug von der Medaillensammelei haben, ist wohl nicht der Fall. Auch Urs Lehmann traut den Sportlern noch viel zu. «Auf der Wolke, auf welcher das Team momentan schwebt, ist auch im morgigen Team-Wettbewerb eine Medaille möglich», sagt er gegenüber der sda. Wendy Holdener habe gute Chancen im Slalom. In den restlichen Disziplinen müsse man schauen. Den Druck, im Heimatland unbedingt eine Medaille holen zu müssen, verspüren die Schweizer nach sechs Rennen aber wohl nicht mehr.

Heute Abend strahlten Mauro Caviezel mit Bronze und der neue Weltmeister Luca Aerni an der Siegerehrung um die Wette:



(sda/enf)