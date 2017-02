Erfolgserlebnis für Kevin Fiala

Kevin Fiala krönte sein Wochenende, das am Samstag in der AHL begann, mit einem Tor in der NHL gegen die Columbus Blue Jackets © KEYSTONE/FR52593 AP/JAY LAPRETE

Kevin Fiala erlebt ein cooles Wochenende. Am Samstag wird er aus Milwaukee aus dem Farmteam wieder in die NHL befördert, am Sonntag steuert er zu Nashvilles 4:3-Auswärtssieg in Columbus ein Tor bei.Kevin Fiala kam, sah und skorte für die Nashville Predators.