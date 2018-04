Erhebliche Einschränkungen an Deutschlands grösstem Flughafen

Die deutsche Airline Lufthansa streicht wegen Warnstreiks des Personals für Dienstag mehr als 800 Verbindungen. Betroffen sind gegen 90'000 Passagiere. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

In Deutschland haben am frühen Dienstag neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Am grössten Flughafen des Landes in Frankfurt legten Beschäftige der Flugzeugabfertigung und der Feuerwehr die Arbeit nieder. Auch die Flugsicherheitskontrolle ist betroffen.