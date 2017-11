Eriksen löst für Dänemark das WM-Ticket

Dänemark, hier in Person von Tom Delaney, lässt Irland im Rennen um das WM-Ticket stehen © KEYSTONE/EPA SCANPIX DENMARK/LARS MOELLER

Dänemark sichert sich mit einem 5:1 im Playoff-Rückspiel in Irland das letzte der 14 europäischen Tickets für die WM-Endrunde 2018 in Russland. Christian Eriksen trifft dreifach.Ein Doppelschlag innert drei Minuten entschied das Duell in Dublin relativ früh zugunsten der Dänen.