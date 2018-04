In Gipf-Oberfrick AG ist ein Eritreer von einem Landsmann erstochen worden. Über die Hintergründe der Tat kann die Kantonspolizei Aargau vorerst noch keine weiteren Angaben machen. (Symbolbild) © Keystone/URS FLUEELER

In einem Mehrfamilienhaus in Gipf-Oberfrick AG ist am Mittwochabend die Leiche eines Eritreers aufgefunden worden. Der Mann war im Zuge eines Streites von einem im selben Haus wohnenden Landsmann niedergestochen worden.