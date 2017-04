Erlebe den FC St.Gallen in der VIP-Loge

Schnappe dir deine Kumpels vom Fussball-Club oder deine Mädels für einen etwas anderen Mädelsabend und werft euch schon Mal den FC St.Gallen-Schal um den Hals: mit ein bisschen Glück könntet ihr nämlich schon bald in der VIP-Loge im Kybunpark sitzen und Barnetta und Co. vom Balkon aus anfeuern.

Das ist euer Preis

Eine Loge im Kybunpark für 10 Personen am Spiel FC St.Gallen 1879 gegen den FC Vaduz am Samstag, 13. Mai 2017, im Wert von 7‘000 CHF inkl. Balkon und grosser Fensterfront. Dazu gibt es ein 4-Gang-Menü und Getränke. Zur Loge kommt ihr via separatem VIP-Eingang.

18.00 Uhr Türöffnung VIP-Eingang

18.15 Uhr 1. Vorspeise und div. Getränke

18.45 Uhr 2. Vorspeise, Weisswein und div. Getränke

19.15 Uhr Hauptgang, Rotwein und div. Getränke

20.00 Uhr Anpfiff

20.45 Uhr Pause: Dessert und Kaffee

21.45 Uhr Spielende: Friandises und Kaffee

22.45 Uhr Ausklang

Jetzt mitmachen!

Meldet euch jetzt an als Team, Verein, Familie oder einfach als Freunde an und erlebt ein Fussball-Match wie ihr ihn noch nie erlebt habt.

Viel Glück!

Hier sind die Teilnahmebedingungen.