Älter geworden, aber bunt geblieben: Die Beach Boys (v.l.) Al Jardine, Mike Love, Bruce Johnston, Brian Wilson und David Marks erhalten eine Goldene Kamera (Archiv). © /EPA/PAUL BUCK

Ja, die Beach Boys gibt es noch! Die Jungs, die in den 60er Jahren mit Hits wie “Surfin’ In The U.S.A” oder “Barbara Ann” riesen Erfolge feierten, kommen jetzt für ein einziges Konzert in die Schweiz. Am Mittwoch, 14.06.2017 spielen sie live im Kongresshaus in Zürich.