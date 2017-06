Guatemalas Präsident Jimmy Morales muss sich voraussichtlich wegen des Brandes eines Jugendheimes in seinem Land verantworten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO

Die Staatsanwaltschaft Guatemalas will wegen eines verheerenden Brandes in einem Jugendheim gegen Präsident Jimmy Morales Ermittlungen einleiten. Dazu beantragte sie am Montag (Ortszeit) die Aufhebung der Immunität.Der Sprecher des Präsidenten betonte, man achte die Gewaltenteilung.