Ermittlungen gegen Präsidentschaftskandidaten Fillon ausgeweitet

Die Ermittlungen gegen ihn könnten François Fillon seine Chancen auf das Präsidentenamt kosten. © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ausgeweitet. Der Fall sei an Untersuchungsrichter übergeben worden, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft am Freitag in Paris mit.