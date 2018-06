Ermittlungen gegen Sylvester Stallone wegen sexueller Belästigung

Die Film-Boxlegende aus Hollywood, Sylvester Stallone, muss sich dem Vorwurf der sexuellen Belästigung stellen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM

In den USA sind Ermittlungen zum Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen Hollywoodstar Sylvester Stallone eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles prüfe den Vorwurf derzeit, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.