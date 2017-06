Ermittlungen in mehreren Ländern nach massiver Cyber-Attacke

Bei einer neuen Cyber-Attacke wurden am Dienstag weltweit mindestens 2000 Angriffe auf Computer registriert. © KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN

Der mit einer Erpressungssoftware verübte Cyberangriff auf zahlreiche Firmen und Behörden in Europa hat inzwischen auch Ziele in den USA erfasst. Strafverfolger in verschiedenen Ländern nahmen Ermittlungen gegen Unbekannt auf.Auch am Mittwoch war weiter unklar war, wer hinter dem Virus steckt.