Einem 22-Jährigen wird vorgeworfen am Dienstagabend in Überlingen einem Jugendliche aufgelauert zu haben. Er habe ihn in ein tiefes Gewölbe gestossen und ihn dort sexuell genötigt. Danach liess er vom Jugendlichen ab. Dieser flüchtete und vertraute sich einem vorbeigehenden Mann an, dieser konnte ihn in Sicherheit bringen.

Eine Fahndung nach dem Mann verlieft zunächst ohne Ergebnis. Der mutmassliche Täter stellte sich jedoch am Mittwochabend beim Polizeirevier Überlingen.

