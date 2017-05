Erneut demonstrieren tausende Nationalisten in Mazedonien

Vor dem Parlament in Skopje machen Demonstranten ihrem Ärger Luft: Sie wollen keine Regierungsbildung unter Beteiligung ethnischer albanischer Parteien. © KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Fünf Tage nach der Erstürmung des Parlaments in Mazedonien durch Nationalisten sind in der Hauptstadt Skopje am Dienstag erneut tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Sie protestierten gegen eine Beteiligung ethnischer albanischer Parteien in der Regierung.