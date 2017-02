Erneut Gewalt gegen Einwanderer in Südafrika

Polizisten sichern nach Ausschreitungen eine Strasse in Johannesburg. Zahlreiche Geschäfte von Einwanderern wurden geplündert, grosse Schäden angerichtet. © KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK

Nach der jüngsten Welle der Gewalt gegen Einwanderer haben Randalierer in Südafrika erneut zahlreiche Geschäfte geplündert. Etwa 100 Menschen waren nach Polizeiangaben an den Ausschreitungen in der Nacht zum Montag im Zentrum von Johannesburg beteiligt.