Luftangriffe und Kämpfe auf Philippinen

Soldaten kontrollieren die Strassen in Marawi: Die philippinische Stadt ist Schauplatz von Kämpfen zwischen Islamisten und der Armee. © KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Im Süden der Philippinen sind Regierungstruppen den achten Tag in Folge gegen islamistische Angreifer vorgegangen. In Marawi 800 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila flog das Militär am frühen Dienstagmorgen Luftangriffe.