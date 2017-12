Erneut Proteste gegen Begnadigung von Perus Ex-Präsident Fujimori

Demonstranten am Donnerstag in der peruanischen Hauptstadt Lima: Sie kritisieren die Begnadigung des ehemaligen Staatschefs Alberto Fujimori, der wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis sass. © KEYSTONE/AP/MARTIN MEJIA

Die Proteste in Peru gegen die Begnadigung des ehemaligen Staatschefs Alberto Fujimori durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski halten unvermindert an. Auch am Donnerstag demonstrierten Hunderte Menschen gegen die Begnadigung des Ex-Präsidenten.