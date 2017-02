Erneut Rindertuberkulose in Vorarlberg

Ende Januar waren sechs Höfe in Vorarlberg von einer Sperrung aufgrund des Verdachts auf Rindertuberkolose (TBC) betroffen, nun erhöhte sich die Zahl auf Acht, wie Agrarlandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) gegenüber dem «ORF Vorarlberg» sagt. Bisher seien bereits 8’000 Tiere in Vorarlberg auf TBC untersucht worden, sagt Schwärzler. Das Ziel sei es, auch dieses Jahr insgesamt 9’000 Tiere zu testen. Inzwischen seien 97 Prozent der Ergebnisse ausgewertet mit dem Resultat, dass acht Betriebe gesperrt werden mussten. Betriebe, in denen der Verdacht auf TBC besteht, bleiben mindestens zwei Monate gesperrt.

Bei Weidgang infiziert

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Rinder im Sommerhalbjahr beim Weidgang über infiziertes Rotwild angesteckt haben, wie der Landesveterinär Norbert Greber gegenüber dem Fernsehsender sagt.

Vorarlberg hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Rindertuberkulose zu kämpfen. Deshalb wurden bereits 2016 9’000 Rinder untersucht. Bei 30 der untersuchten Tieren wurde TBC nachgewiesen. Als Risikogebiet stellten sich damals das Kloster- und das Silbertal heraus. Um die Seuche einzudämmen, wurde der Totalabschuss von Rotwild in den betroffenen Tälern und ein neues Konzept zur Rotwildfütterung angekündigt. Das Veterinäramt hat damals sechs Betriebe gesperrt.

Auch Ostschweiz betroffen?

Ob auch im Vorjahr Rinder aus der Ostschweiz den Sommer auf vorarlberger Weiden verbracht haben, ist unklar. Das Verterinäramt des Kantons St.Gallen war heute nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Rindertuberkulose ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die auf den Menschen übertragbar ist. Der Mensch kann sich über Rohmilch, rohes Fleisch, bei der Schlachtung oder durch Einatmen des Erregers in infizierten Ställen anstecken.

(red.)