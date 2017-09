Fox News: Vergewaltigung vorgeworfen

Dies geht aus Gerichtsdokumenten zum Gerichtsfall von Montag in New York hervor. Die 37-Jährige wirft dem Moderator vor, sie im Juli 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Anschliessend sei sie eine zweijährige Beziehung mit ihm eingegangen, weil sie den Eindruck gehabt habe, dies sei die Bedingung für eine Karriere bei dem Sender. Damals war sie regelmässig auf Sendung in verschiedenen Fox-Programmen.

Nachdem sie die Beziehung im Juni 2015 beendet habe, sei sie innerhalb kurzer Zeit vom Bildschirm verschwunden, ihre letzte Sendung hatte sie im März 2016. Im Sender habe es Absprachen gegeben, sie nicht mehr einzusetzen, habe sie erfahren.

Die Sendergruppe 21st Century Fox habe ihr zudem geschadet bei ihrem Streben nach einem Posten in der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump. Im Juni nahm sie Kontakt zu dem Anwalt auf, der Vorwürfe sexueller Belästigung bei Fox verfolgt. Der Moderator wurde nach einer internen Untersuchung Anfang des Monats vorsorglich suspendiert.

Er ist nicht der einzige, der von Mitarbeitern belastet wird. Im August wurde ein Moderator während Ermittlungen vom Dienst suspendiert. Er soll laut der Online-Zeitung «Huffington Post» vor mehreren Jahren Fotos männlicher Genitalien an zwei Kolleginnen geschickt haben. Der Bericht zitiert mehrere anonyme Quellen in- und ausserhalb des Senders. Der Geschasste bestritt die Vorwürfe.

Im vergangenen Jahr musste zudem der Senderchef zurücktreten, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Mitarbeiterinnen beklagten Medienberichten zufolge ein frauenfeindliches Klima in dem Sender. Der Sender gilt als ein Sprachrohr der US-Konservativen und der meistgesehene Kabel-Nachrichtenkanal in den USA ist.

