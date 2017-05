Erneut Todesopfer bei Protesten in Venezuela – bereits 60 Tote

Bei den Protesten gegen die Regierung in Venezuela sind bereits 60 Menschen ums Leben gekommen. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Bei den anhaltenden Protesten gegen die Regierung in Venezuela ist erneut ein Demonstrant ums Leben gekommen. Der 20-Jährige starb am Sonntag in einem Spital der Stadt Lechería im Bundesstaat Anzoátegui, wie die venezolanische Staatsanwaltschaft mitteilte.