Erneut unbewaffneter Schwarzer in den USA von Polizei erschossen

Nach tödlichen Polizeischüssen auf einen unbewaffneten Schwarzen in New York schreit die Tante des Toten ihre Empörung einer Polizistin ins Gesicht. © KEYSTONE/FR170574 AP/KEVIN HAGEN

Erneut ist in den USA ein unbewaffneter Afroamerikaner von der Polizei erschossen worden. Der Mann hatte bei dem Vorfall im New Yorker Stadtteil Brooklyn eine Pfeife in der Hand gehalten, welche die Beamten mit einer Schusswaffe verwechselten.