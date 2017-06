Erneute Gruppenvergewaltigungen in Indien

Zwei Frauen protestieren nach dem Tod eines Vergewaltigungsopfers. Zwei neue, brutale Gruppenvergewaltigungen schockieren Indien derzeit. (Archiv) © KEYSTONE/AP/SAURABH DAS

Neue Gruppenvergewaltigungen haben in Indien Entsetzen ausgelöst. Eine etwa 35-jährige Frau wurde in der Nacht zum Dienstag in Neu Delhis Vorort Noida verletzt auf einer Strasse gefunden. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte.