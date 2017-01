Erneuter Anschlag in der Türkei

Eine Türkin trauert um ihren gestorbenen Sohn. (Symbolbild) © AP Photo/Burhan Ozbilici

In der Nähe eines Gerichtsgebäudes in der westtürkischen Stadt Izmir ist Medienberichten zufolge am Donnerstag eine Autobombe explodiert. Die Polizei habe nach der Explosion zwei mutmassliche Attentäter erschossen.