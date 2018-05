Erneutes Unwetter hält Zürcher Feuerwehren auf Trab

In Teilen der Schweiz hat es auch am Donnerstag heftig geblitzt und geregnet. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA MTI/PETER KOMKA

In Teilen der Schweiz sind am Donnerstag erneut heftige Gewitter mit Hagel niedergegangen. Am Abend mussten im Kanton Zürich Feuerwehren über 60 Mal ausrücken. Betroffen war erneut das Unterland, wo Unwetter bereits am Vortag grosse Schäden angerichtet hatten.Zwischen 20.00 und 22.