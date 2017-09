Erpresser bedroht Bodenseeraum

Für die Polizeidirektion Konstanz sei das ein «bundesweit bedeutsamer Fall». Ein Erpresser droht in einem Schreiben damit, verschiedene Lebensmittel in Läden in Friedrichshafen zu vergiften, wenn er keine hohe Geldsumme von den Handelskonzernen bekomme.

Ausserdem schreibt der Unbekannte, Produkte im In- und Ausland zu manipulieren. Damit könnte auch die Schweiz gemeint sein. Das Bundesland Baden-Württemberg liegt direkt an der Schweizer Grenze. Die Polizei hat Fotos von einem noch unbekannten Mann, der in einem der erwähnten Märkte Ware platziert hat. Gemäss der deutschen «Bild» haben die Läden Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma, Rewe und die Polizei das Erpresserschreiben erhalten.

Die Polizei will am Mittag weiter über den Fall informieren.

(saz)