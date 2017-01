Erschiessungskommando richtet drei Männer hin

Proteste in Bahrain 2014. Drei Männer wurden nun in dem Land hingerichtet, weil sie 2014 einen Bombenanschlag verübt haben sollen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/HASAN JAMALI

In Bahrain hat ein Erschiessungskommando am Sonntagmorgen drei schiitische Männer hingerichtet. Sie waren wegen eines tödlichen Angriffs auf Polizeikräfte zum Tode verurteilt worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur des Königreichs am Persischen Golf meldete.