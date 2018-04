US-Diplomaten verlassen Botschaft in Moskau

Ein Bus mit ausgewiesenen US-Diplomaten verlässt die Botschaft in Moskau. © KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

Eine erste Gruppe aus Russland ausgewiesener US-Diplomaten hat die US-Botschaft in Moskau verlassen. Dutzende Botschaftsangehörige brachen am frühen Donnerstagmorgen mitsamt ihren Familien in Bussen Richtung Flughafen auf.